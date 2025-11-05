Bakı aeroportunda "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb
- 05 noyabr, 2025
- 17:40
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında noyabrın 5-dən etibarən "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb.
"Report" xəbər verir ki, sərgi Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşkilatçılığı və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) dəstəyi ilə təşkil edilib.
Ümumilikdə 25 fotodan ibarət olan sərgi hava limanının 1-ci Terminalının "Duty Free" (beynəlxalq gediş), həmçinin baqaj alınma (beynəlxalq gəliş) zonalarında təşkil edilib və noyabrın 12-nə qədər davam edəcək
Böyük Britaniyalı yazıçı Qrem Vilsonun eyniadlı kitabında yer alan təsirli fotolar əsasında təşkil olunan sərginin keçirilməsində məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı həm yerli ictimaiyyəti, həm də ölkəyə gələn xarici qonaqları məlumatlandırmaq, gün-gündən dirçələrək inkişaf edən Qarabağın yeni simasını fotoşəkillər vasitəsilə əyani şəkildə nümayiş etdirməkdir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çəkilmiş fotoşəkillərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin miqyası, tarixi-mədəni irsin bərpası və sosial infrastrukturun inkişafı öz əksini tapıb. Eyni zamanda, sərgidə Qarabağın təbiəti və nadir flora-faunası da xüsusi yer tutur.
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında nümayiş olunan sərgi daha sonra Bakının iri ticarət mərkəzlərində və bir neçə digər məkanda da təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu yarandığı gündən etibarən Qarabağla bağlı həqiqətlər, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə bağlı maarifləndirmə və zəruri təşviqat işləri həyata keçirir.