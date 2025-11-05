İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bakı aeroportunda "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 17:40
    Bakı aeroportunda Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi fotosərgisi açılıb

    Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında noyabrın 5-dən etibarən "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, sərgi Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşkilatçılığı və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) dəstəyi ilə təşkil edilib.

    Ümumilikdə 25 fotodan ibarət olan sərgi hava limanının 1-ci Terminalının "Duty Free" (beynəlxalq gediş), həmçinin baqaj alınma (beynəlxalq gəliş) zonalarında təşkil edilib və noyabrın 12-nə qədər davam edəcək

    Böyük Britaniyalı yazıçı Qrem Vilsonun eyniadlı kitabında yer alan təsirli fotolar əsasında təşkil olunan sərginin keçirilməsində məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı həm yerli ictimaiyyəti, həm də ölkəyə gələn xarici qonaqları məlumatlandırmaq, gün-gündən dirçələrək inkişaf edən Qarabağın yeni simasını fotoşəkillər vasitəsilə əyani şəkildə nümayiş etdirməkdir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə çəkilmiş fotoşəkillərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin miqyası, tarixi-mədəni irsin bərpası və sosial infrastrukturun inkişafı öz əksini tapıb. Eyni zamanda, sərgidə Qarabağın təbiəti və nadir flora-faunası da xüsusi yer tutur.

    Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında nümayiş olunan sərgi daha sonra Bakının iri ticarət mərkəzlərində və bir neçə digər məkanda da təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu yarandığı gündən etibarən Qarabağla bağlı həqiqətlər, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə bağlı maarifləndirmə və zəruri təşviqat işləri həyata keçirir.

    “Qarabağ Dirçəliş Fondu” fotosərgi Bakı Beynəlxalq Hava Limanı

    Son xəbərlər

    17:52

    4SİM: KOB subyektlərinin texnoloji dəyişikliklərə adaptasiyası çox vacibdir

    İKT
    17:52

    Steffi Stallmeister: "Azərbaycanda kişi və qadınlar arasında rəqəmsal savadlılıqda 5 %-lik fərq qalmaqdadır"

    İKT
    17:50
    Foto

    TƏBİB-də mövcud problemlərin həlli və çağırışlara çevik yanaşma müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:47

    "Real" Vinisiusu 2026-cı ilin yayında satmaq qərarına gəlib

    Futbol
    17:40
    Foto

    Bakı aeroportunda "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb

    Daxili siyasət
    17:32

    Ukrayna Transbalkan dəhlizi ilə qaz idxalını bərpa edib

    Region
    17:27

    Azərbaycanda ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıb

    Ekologiya
    17:23

    Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirə bilər

    Biznes
    17:20

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti