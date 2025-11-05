Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку открылась фотовыставка "Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса"

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 18:22
    В Баку открылась фотовыставка Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев с 5 ноября открылась фотовыставка "Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Фондом возрождения Карабаха при поддержке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    На выставке, где представлены 25 фотографий, организована в зонах Duty Free (международный вылет) и получения багажа (международный прилет) 1-го Терминала аэропорта и продлится до 12 ноября.

    На фотографиях, снятых на освобожденных от оккупации территориях, отражены масштабы восстановительных и строительных работ, осуществляемых в Карабахе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, восстановление историко-культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры. В то же время, в экспозиции особое место занимают природа Карабаха и его уникальная флора и фауна.

    Данная выставка также будет организована в крупных торговых центрах Баку и других местах.

    Отметим, что Фонд возрождения Карабаха с момента своего создания осуществляет просветительскую работу и пропагандирует правдивую информацию о данном регионе, а также знакомит общественность с восстановительными и строительными работами на освобожденных территориях.

    Bakı aeroportunda "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" fotosərgisi açılıb

