В Баку открылась фотовыставка "Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса"

В Международном аэропорту Гейдар Алиев с 5 ноября открылась фотовыставка "Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Фондом возрождения Карабаха при поддержке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

На выставке, где представлены 25 фотографий, организована в зонах Duty Free (международный вылет) и получения багажа (международный прилет) 1-го Терминала аэропорта и продлится до 12 ноября.

На фотографиях, снятых на освобожденных от оккупации территориях, отражены масштабы восстановительных и строительных работ, осуществляемых в Карабахе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, восстановление историко-культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры. В то же время, в экспозиции особое место занимают природа Карабаха и его уникальная флора и фауна.

Данная выставка также будет организована в крупных торговых центрах Баку и других местах.

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха с момента своего создания осуществляет просветительскую работу и пропагандирует правдивую информацию о данном регионе, а также знакомит общественность с восстановительными и строительными работами на освобожденных территориях.