    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:26
    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edib

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova oktyabrın 24-də Gədəbəy rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul zamanı Gədəbəy və Şəmkir rayon sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Müraciətlər arasında alimentin ödənilməsi, hüquqi yardım, övladının təhsilinə dəstək sosial dəstəyin göstərilməsi və digər məsələlər yer alıb.

    Qəbul zamanı hər bir müraciət fərdi qaydada dinlənilib, qaldırılan məsələlərin qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Həlli araşdırma tələb edən müraciətlər qeydiyyata alınaraq nəzarətə götürülüb.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Vətəndaş qəbulu Bahar Muradova

