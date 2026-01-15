"Azəriqaz"ın baş direktoru Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 15 yanvar, 2026
- 16:29
"Azəriqaz"ın baş direktoru Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, SOCAR-ın "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin (İB) baş direktoru Azər Məmmədov Naxçıvan şəhərində vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Qəbul sabah saat 15:00-da Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında baş tutacaq.
