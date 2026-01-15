"Azəriqaz"ın baş direktoru Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Daxili siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:29
    Azəriqazın baş direktoru Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    "Azəriqaz"ın baş direktoru Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, SOCAR-ın "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin (İB) baş direktoru Azər Məmmədov Naxçıvan şəhərində vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Qəbul sabah saat 15:00-da Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında baş tutacaq.

