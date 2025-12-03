İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanda bir vəkilə xəbərdarlıq edilib, biri isə cərimələnib

    Daxili siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:09
    Azərbaycanda bir vəkilə xəbərdarlıq edilib, biri isə cərimələnib

    Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib, bir vəkilə xəbərdarlıq edilib, biri isə cərimələnib.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat verib.

    Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq bir vəkilin dövlət qulluğuna qəbul olunması ilə əlaqədar vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması, bəzi vəkillərin vəkil kabinetinin yaradılması və digər vəkil qurumlarına keçməsi barədə müraciətlərinə baxılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.

    İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəylərinə baxılıb. Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə yol verdikləri intizam pozuntularına görə 3 vəkilə peşə fəaliyyəti zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etmələri tapşırılıb, 1 vəkilə xəbərdarlıq tətbiq edilib, 1 vəkil isə cərimələnib.

