İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Anar Bağırov: Bu gün vəkillərin sayı Vəkillər Kollegiyasını da qane etmir

    Daxili siyasət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:06
    Anar Bağırov: Bu gün vəkillərin sayı Vəkillər Kollegiyasını da qane etmir

    Bu gün vəkillərin sayı Vəkillər Kollegiyasını da qane etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" qanuna və Mülki Prosessual, Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası Məcəllələrində dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, vəkillərin sayının artırılması Vəkillər Kollegiyasının da məqsədidir:

    "Vəkillərin sayının az olmasının kökündə duran məsələlərdən biri ölkədə hüquqşünasların sayının azlığıdır. Çalışmalıyıq ki, ən savadlı, təhsilli insanlar vəkil olsunlar".

    Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası Vəkillər

    Son xəbərlər

    16:27

    Aydın Verdiyev: Biometrik sistemlərdə də müəyyən təhlükəsizlik zəiflikləri mövcuddur

    Daxili siyasət
    16:21

    Filippində sunami təhlükəsi elan edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:20

    Mehdiabadda 60 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:15

    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb

    Fərdi
    16:12

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 17-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    16:12

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 9 ayda 24 minə yaxın müraciət qəbul edib

    Maliyyə
    16:11

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Futbol
    16:11
    Foto

    Mədəniyyət naziri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:07

    İngiltərə Premyer Liqasında sentyabrın ən yaxşı baş məşqçisi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti