Anar Bağırov: Bu gün vəkillərin sayı Vəkillər Kollegiyasını da qane etmir
Daxili siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 16:06
Bu gün vəkillərin sayı Vəkillər Kollegiyasını da qane etmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" qanuna və Mülki Prosessual, Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası Məcəllələrində dəyişiklik layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, vəkillərin sayının artırılması Vəkillər Kollegiyasının da məqsədidir:
"Vəkillərin sayının az olmasının kökündə duran məsələlərdən biri ölkədə hüquqşünasların sayının azlığıdır. Çalışmalıyıq ki, ən savadlı, təhsilli insanlar vəkil olsunlar".
