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    20 Sentyabr İlham Əliyevin dövlətçilik strategiyasının nəticəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 12:00
    20 Sentyabr İlham Əliyevin dövlətçilik strategiyasının nəticəsidir - RƏY

    20 Sentyabrı yalnız antiterror əməliyyatının ildönümü kimi deyil, Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik strategiyasının mühüm nəticəsi kimi də qiymətləndirmək olar.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vasif Qafarov deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2023-cü il 19-20 sentyabrda həyata keçirilən lokal antiterror tədbirləri Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm dönüş nöqtəsi oldu:

    "Əməliyyat nəticəsində ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi və Konstitusiya quruluşu tam bərpa edildi, uzun illər Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş separatizmə və separatçı idarəçiliyə son qoyuldu. Bu tarixi nəticənin arxasında isə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin illər ərzində həyata keçirdiyi məqsədyönlü və ardıcıl dövlət siyasəti dayanırdı. İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə Azərbaycan əvvəlcə iqtisadi və hərbi potensialını gücləndirdi, daha sonra 2020-ci ildə ərazi bütövlüyünün böyük hissəsini bərpa etdi. Lakin dövlət başçısının müəyyən etdiyi strategiyanın əsas hədəflərindən biri Azərbaycanın bütün ərazisində suverenliyin təmin olunması idi. 2023-cü ilin sentyabrında bu məqsəd də reallaşdı".

    Deputat qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və qətiyyətli siyasi qərarı ilə Azərbaycan Ordusu qarşısına qoyulan vəzifələri qısa müddətdə yerinə yetirdi və dövlət hakimiyyətinin bütün ərazidə bərpası təmin edildi:

    "Prezidentin öz çıxışında da qeyd etdiyi kimi, əvvəlki addımların hər biri sonrakı mərhələnin məntiqi davamı olub. Bu prosesin siyasi nəticəsi separatçı qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə də özünü göstərdi. Beləliklə, Azərbaycan ərazisində dövlət hakimiyyətinə alternativ qanunsuz idarəçilik modelinin mövcudluğu aradan qalxdı. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində Azərbaycan öz milli maraqlarını, ərazi bütövlüyünü və suveren hüquqlarını praktiki olaraq təmin etmiş oldu".

    V.Qafarov əlavə edib ki, 2020-ci il Zəfərindən 2023-cü ilədək atılan ardıcıl addımlar nəticəsində Azərbaycan əvvəlcə ərazi bütövlüyünü, daha sonra isə dövlət suverenliyini tam bərpa etdi:

    "Bu, Azərbaycan dövlətinin öz milli maraqlarını qorumaq və strateji məqsədlərinə çatmaq istiqamətində siyasi iradəsinin mühüm göstəricisidir. Bu gün əsas məsələ əldə edilmiş tarixi nəticələri qorumaq və onları davamlı inkişafla möhkəmləndirməkdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, Böyük Qayıdış və həmin ərazilərin ölkənin vahid inkişaf məkanına inteqrasiyası Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik xəttinin növbəti mərhələləridir. 20 Sentyabrın əsas mesajı odur ki, suverenlik yalnız bərpa edilən tarixi nailiyyət deyil, hər gün qorunmalı və gələcək nəsillərə daha güclü dövlət şəklində ötürülməli milli sərvətdir".

    İlham Əliyev Vasif Qafarov Antiterror əməliyyatı
    MP: September 20 reflects outcome of Ilham Aliyev's statehood strategy

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