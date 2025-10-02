Yevlax Yun Zavodunun əmlakı özgəninkiləşdiriləcək
Biznes
- 02 oktyabr, 2025
- 15:49
Oktyabrın 31-də, saat 11:00-da "Yevlax-Yun" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq müəssisənin yerləşdiyi Yevlax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 101 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin əmlakının özgəninkiləşdirilməsi və təşkilati məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "Yevlax-Yun" 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 287 min manatdır.
