İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Yanvarda Bakıda ticarət dövriyyəsi 4 %-dən çox artıb

    Biznes
    • 10 mart, 2026
    • 10:40
    Yanvarda Bakıda ticarət dövriyyəsi 4 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar ayında Bakıda pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 3 milyard 221,4 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.

    Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə 5,6 % artaraq 1 milyard 781,8 milyon manata, qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi isə 2,8 % artaraq 1 milyard 439,6 milyon manat olub.

    Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cari ilin yanvar ayında pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə müəssisələr üzrə 0,6 % azalıb, fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalarda isə 7 % artıb.

    İstehlak məhsullarının 33,6 %-i hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə, 58 %-i fərdi sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində, 8,4 %-i isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 5,3 milyard manatlıq, o cümlədən 2,9 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 2,4 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb. 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,7 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,3 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,6 % artıb.

    Bakı şəhər Statistika İdarəsi pərakəndə ticarət satış bazar yarmarka
    Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%

    Son xəbərlər

    11:21

    Ruslan Paşayev: "Əsas hədəfimiz Bakıda keçiriləcək dünya çempionatıdır"

    Fərdi
    11:16

    FHN: Ötən çərşənbə axşamı tonqalla bağlı 10 yanğın hadisəsinə çıxış qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    11:13
    Video

    Caliber.az portalının 5 yaşı tamam olur

    Media
    11:09

    Yaxın Şərqdən 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Bakıya təxliyə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    11:08

    Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara görə İsraildə 191 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Türkiyə Malatyada "Patriot" sistemi yerləşdirir

    Region
    11:07

    TDT rəqabət qurumları rəhbərlərinin üçüncü iclası iyunda Şuşada baş tutacaq

    Xarici siyasət
    11:06

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi üçün 4 xidməti minik avtomobili ayrılıb

    Maliyyə
    11:04

    Zaur Mikayılovun vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti