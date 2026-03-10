Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Бизнес
    • 10 марта, 2026
    • 11:02
    Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%

    Объем розничного товарооборота в Баку в январе 2026 года составил 3 млрд 221,4 млн манатов, что на 4,3% выше показателя годом ранее.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении статистики города Баку.

    Стоимость продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, реализованных в торговых сетях, выросла на 5,6% и достигла 1 млрд 781,8 млн манатов. В свою очередь, объем продаж непродовольственных товаров увеличился на 2,8%, составив 1 млрд 439,6 млн манатов.

    По сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе текущего года розничный товарооборот в реальном выражении по предприятиям снизился на 0,6%, тогда как показатели индивидуальных предпринимателей, рынков и ярмарок продемонстрировали рост на 7%.

    Из общего объема потребительских товаров 33,6% было продано на предприятиях со статусом юридического лица, 58% - на торговых объектах индивидуальных предпринимателей, а оставшиеся 8,4% - на столичных продуктовых рынках.

    Yanvarda Bakıda ticarət dövriyyəsi 4 %-dən çox artıb
