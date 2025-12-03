İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Naxçıvandan Türkiyəyə ixrac 25 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 03 dekabr, 2025
    • 14:40
    Naxçıvandan Türkiyəyə ixrac 25 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,5 % artaraq 47,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvanda keçirilən 2-ci Azərbaycan-Türkiyə Regional İqtisadi Forumunda yerli iqtisadiyyat naziri Kazım Hüseynəliyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son 1 ildə muxtar respublikadan Türkiyəyə ixracın dəyəri 24,8 % artıb. Türkiyə Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsində 46,5 % payla ilk yeri tutub: "Naxçıvandan Türkiyəyə mineral sular, tütün məmulatları, günəbaxan tumu, meyvə qurusu, plastik və travertin daş məhsullarının ixracı həyata keçirilib, Türkiyənin Naxçıvana ixracatında ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları, məişət elektrik əşyaları, mebel, tekstil məhsulları, müxtəlif texnikalar üstünlük təşkil edib".

    Naxçıvanda fəaliyyət göstərən xarici kapitallı şirkətlərin böyük hissəsini Türkiyə şirkətləri təşkil edir. Hazırda muxtar respublikada iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində türk iş adamları ilə birgə yaradılmış sahibkarlıq subyektləri aktiv fəaliyyət göstərir.

    K.Hüseynəliyev əlavə edib ki, 2026-cı ildən Naxçıvan sahibkarları üçün yeni vergi, gömrük və sosial güzəştlərin tətbiq olunması nəzərdə tutulur: "Bununla bağlı güzəştlər paketi hazırlanıb. Bu paket regionda fəaliyyət göstərən iş adamları üçün əlavə üstünlüklər yaradacaq, istehsal və ixrac imkanlarını genişləndirərək daha rəqabətqabiliyyətli biznes mühiti formalaşdıracaq".

    Naxçıvan Xarici ticarət

    Son xəbərlər

    14:45

    Şimali Kipr nümayəndəsi: TDT ölkələri arasında xəritəçilik və geodiziya sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    14:45

    Şahin Məlikov: "Regionlarda turizm sahəsinin inkişafı üçün xidmət keyfiyyəti artırılmalıdır"

    Turizm
    14:44

    Azərbaycanlı futbolçu: "Komanda yoldaşım köynəyi anamın ildönümü münasibətilə hazırlatdırmışdı"

    Futbol
    14:40

    Naxçıvandan Türkiyəyə ixrac 25 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    14:37

    Azərbaycanın Şimal-Qərb regionundakı yerləşmə müəssisələrinin sayı açıqlanıb

    Turizm
    14:37

    Azərbaycan Xəzər regionunda mürəkkəb quyuların qazılması üçün ilk dəfə "MudLink" texnologiyasından istifadə edəcək

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda qrip əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    14:30

    "Formula 1": 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək yarışın biletləri satışa çıxarılıb

    Formula 1
    14:24
    Foto

    Azərbaycanla Vyetnam arasında məhkəmə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti