    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:50
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 364,1 milyon manat olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5 % çoxdur.

    Naxçıvan kassa

