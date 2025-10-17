Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 17 oktyabr, 2025
- 10:50
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 364,1 milyon manat olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5 % çoxdur.
Son xəbərlər
11:57
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
11:55
Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilərİnfrastruktur
11:54
Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıbDigər ölkələr
11:53
Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyirDigər ölkələr
11:52
Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyibMilli Məclis
11:51
Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunurİnfrastruktur
11:48
MM Azərbaycanla BƏƏ arasındakı "Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi"ni ratifikasiya edibMilli Məclis
11:47
DİN əməliyyat keçirib, Yasamaldakı silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıbHadisə
11:46