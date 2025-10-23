İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 26 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 26 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlara 363 mənşə sertifikatı verilib.

    "Report"un yerli bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,6 % çoxdur.

    Mənşə sertifikatları əsasən tikinti, mineral sular, meyvə-tərəvəz, tütün məmulatları və digər məhsulların ixracı üçün təqdim olunub. Əsas ixrac istiqamətləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, Tacikistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Yəmən və Fələstin olub.

    Naxçıvan mənşə sertifikatı

    Son xəbərlər

    11:34

    İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:31

    Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    11:31

    Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:30

    AMB İslam bankçılığı üzrə potensialı artırmaq üçün təcrübə proqramlarına start verib

    Maliyyə
    11:30

    Azərbaycan klubu ötən ay heyətinə qatdığı basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:30

    ARDNF AÇG-nin işlənməsindən 3,6 milyard dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    11:26
    Foto

    Azərbaycanda 65-ə yaxın Estoniya şirkəti fəaliyyət göstərir

    Biznes
    11:25

    Zelenski: Ukrayna Rusiya ilə bütün mümkün danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    11:23

    Fərhad Məmmədov: Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında formatın davamlı olacağına ümid var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti