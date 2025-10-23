Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 26 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 23 oktyabr, 2025
- 11:23
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlara 363 mənşə sertifikatı verilib.
"Report"un yerli bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25,6 % çoxdur.
Mənşə sertifikatları əsasən tikinti, mineral sular, meyvə-tərəvəz, tütün məmulatları və digər məhsulların ixracı üçün təqdim olunub. Əsas ixrac istiqamətləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Türkiyə, Tacikistan, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Yəmən və Fələstin olub.
