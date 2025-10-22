Naxçıvanda 9 ayda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə dair 53 hərrac keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:27
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Hərracların Təşkili Mərkəzi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə dair 53 hərrac keçirib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Dövlət Xidmətindən bildirilib.

    Məlumata görə, hərraclarda 8 nəqliyyat vasitəsi, 21 bələdiyyə torpağı, 2 fərdi ev, 8 qeyri-yaşayış sahəsi, 1 mənzil, 2 yer təki, 11 adda xammal və material satılıb.

    Bundan başqa, 9 ay ərzində Naxçıvanda dövlət mülkiyyətində olan əmlakın icarəyə verilməsi ilə bağlı ümumilikdə 368 müraciət daxil olub. Bunlardan 88-i torpaq sahələri, 280-i isə qeyri-yaşayış sahələri ilə bağlı olub. Nəticədə 63 torpaq sahəsi və 113 qeyri-yaşayış sahəsi üzrə yeni icarə müqaviləsi bağlanılıb, 131 müqavilənin isə müddəti uzadılıb.

    Hesabat dövründə qüvvədə olan müqavilələr üzrə dövlət büdcəsinə torpaq sahələrinin icarəsindən 220 min manat, qeyri-yaşayış sahələrinin icarəsindən isə 274,2 min manat olmaqla, ümumilikdə 494,2 min manat vəsait ödənilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 70,6 % çoxdur.

