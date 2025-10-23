İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Jalə Hacıyeva: "Azərbaycanda mikromaliyyə bazarının 25 %-i İslam maliyyəsinə yönələ bilər"

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Jalə Hacıyeva: Azərbaycanda mikromaliyyə bazarının 25 %-i İslam maliyyəsinə yönələ bilər

    Azərbaycanın mikromaliyyə bazarının 25 %-ə yaxını İslam maliyyə məhsullarına üstünlük verə bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının (AMFA) direktoru Jalə Hacıyeva deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda İslam maliyyəsinin prinsiplərinə əsaslanan etik və ədalətli maliyyə sisteminə maraq yüksəlir: "Azərbaycan iqtisadiyyatında şaxələnməyə, sosial bərabərliyə və dayanıqlılığa yönəlmiş bir yol seçib. Bu dəyərlər isə İslam maliyyəsinin əsas prinsipləri ilə üst-üstə düşür – riskin ədalətli bölüşdürülməsi, real aktivlərə əsaslanan əməliyyatlar və faizsiz, məsuliyyətli maliyyə alətləri".

    J.Hacıyeva bildirib ki, İslam maliyyəsinin prinsipləri müştəri etimadını artırmaqla yanaşı, maliyyə institutlarını da müştərinin uğurunda maraqlı tərəfə çevirir.

    Assosiasiya rəhbəri xatırladıb ki, hələ 2010-cu ildə AMFA-nın üzv təşkilatları arasında aparılan müşahidələr İslam maliyyəsinə marağın güclü olduğunu göstərib:

    "Həcc ziyarətindən qayıdan bir çox müştəri ənənəvi kreditlərin dini inanclarla uyğun gəlmədiyini deyərək bu xidmətlərdən imtina edib. Sürətli bazar qiymətləndirilməsi nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycanın mikromaliyyə bazarının təxminən 17–25 %-i İslam mikromaliyyə məhsulları mövcud olduğu halda onlara üstünlük verərdi".

    J.Hacıyeva vurğulayıb ki, AMFA olaraq fəaliyyətlərinin əsas məqsədi imkanları məhdud insanların iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək və layiqli gəlir imkanları yaratmaqdır: "İslam maliyyəsinin prinsipləri bu missiyanın təbii davamıdır. Çünki burada həm etik davranış, həm də sosial məsuliyyət vacibdir".

    J.Hacıyeva İslam maliyyəsinin yalnız dini deyil, sosial-iqtisadi baxımdan da inkişaf modeli olduğunu vurğulayıb:

    "İslam maliyyəsi təkcə maliyyə modeli deyil, bu, ədalətə, paylaşmaya və məsuliyyətə əsaslanan bir həyat fəlsəfəsidir. Əminəm ki, bu forumun nəticələri Azərbaycanda və regionda etik, inklüziv və dayanıqlı maliyyə sisteminin formalaşmasına yeni təkan verəcək".

    Jalə Hacıyeva Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası islam maliyyə

    Son xəbərlər

    18:01

    Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıb

    Hadisə
    17:56

    Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    17:55
    Foto

    Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"

    Energetika
    17:53

    AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıb

    Futbol
    17:49

    İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edir

    Region
    17:48

    Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcək

    Elm və təhsil
    17:46

    Azərbaycana 9 ayda 40 milyon ədədə yaxın siqaretin gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    17:45

    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti