    "Cənubtikintiservis"in səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    • 26 noyabr, 2025
    • 08:52
    Cənubtikintiservisin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Yanvarın 9-da, saat 10:00-da "Cənubtikintiservis" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Gülbala Əliyev küçəsi, 25 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə şirkətin Müşahidə Şurasının və Maliyyə-Təftiş Komissiyasının yenidən formalaşdırılması daxildir.

    "Cənubtikintiservis" 2003-cü ildə yaradılıb, Azərbaycanın neft-qaz sektoruna xidmət göstərən müəssisələrdən biridir. Onun nizamnamə kapitalı 1 323 694 manatdır. Şirkətin əsas səhmdarı Türkiyənin "Tekfen İnşaat" şirkətidir.

    “Cənubtikintiservis” səhmdarların yığıncağı

