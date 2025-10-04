İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

    Biznes
    • 04 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 65,428 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,3 % azdır.

    Təkcə sentyabrda Türkiyə Azərbaycana 7,023 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 26,2 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,3 % artaraq 30 milyard 205 milyon ABŞ dollarına, sentyabrda isə 7,7 % artaraq 3,661 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 4 milyard 944,121 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 37,8 % çox), Fransa 3 milyard 436,283 milyon ABŞ dolları (+16,1 %) və Böyük Britaniya 3 milyard 096,871 milyon ABŞ dolları (- 2,4 % az) dəyərində həyata keçirib.

