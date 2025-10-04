İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    04 oktyabr, 2025
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 36,789 milyon ABŞ dolları dəyərində tekstil məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,6 % çoxdur.

    Təkcə sentyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 4,402 milyon ABŞ dolları dəyərində tekstil məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 18,7 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin tekstil məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 0,5 % artaraq 7 milyard 048 milyon ABŞ dolları, sentyabrda isə 2,2 % azalaraq 787 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox tekstil məhsulları idxalı İtaliya 564,224 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 2 % az), Misir 410,711 milyon ABŞ dolları (+ 29,8 %) və İspaniya 388,243 milyon ABŞ dolları (+ 6,9 %) dəyərində həyata keçirib.

