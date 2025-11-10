İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:24
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 1 milyard 982,266 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.

    "Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 7,4 % çoxdur.

    Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 1 %-ni təşkil edib.

    Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,4 % artaraq 194 milyard 613,623 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 16,636 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 10 % çox), Böyük Britaniya 11,533 milyard ABŞ dolları (+8,8 %), ABŞ 10,830 milyard ABŞ dolları (-2,5 %) və İtalya 10,285 milyard ABŞ dolları (+6,1 %) həyata keçirib.

    Təkcə oktyabrda isə Türkiyədən Azərbaycana 248,414 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 20,2 % çoxdur. Türkiyənin Azərbaycana aylıq ixracı ümumi ixracının 1,2 %-i qədər olub.

    Azerbaijan imports from Türkiye grow

