İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 11 noyabr, 2025
    • 14:43
    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 1 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 111,547 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 % azdır.

    Təkcə oktyabrda isə Türkiyə Azərbaycana 14,384 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,3 % çoxdur.

    10 ayda Türkiyənin isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,5 % artaraq 6,114 milyard ABŞ dollarına çatıb, oktyabrda isə 6,1 % artaraq 667 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 648 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 14,1 % çox), Böyük Britaniya 445 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 12,3 % çox) və İtaliya 303 milyon ABŞ dolları (15,1 % çox) həyata keçirib.

    Türkiyə Azərbaycan isitmə, soyutma və havalandırma

    Son xəbərlər

    15:45

    Türkiyəli gimnast: "Uzun müddət idi ki, Gəncədəki yarışa hazırlaşırdım"

    Fərdi
    15:42

    Sabah Sədərək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    15:29

    TRIPP layihəsi Süveyş kanalı kimi beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynaya bilər - RƏY

    İnfrastruktur
    15:23

    Bakıda mənzildə yanğın olub, ölən var

    Hadisə
    15:18

    Türkiyədə tikilməkdə olan körpünün taxta konstruksiyası çöküb, üç nəfər ölüb

    Region
    15:12

    Türkiyə və Misir sabah Qəzzada atəşkəsi müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    15:08

    Lamin Yamal İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    15:01

    Paşinyan Aİ səfirləri ilə Vaşinqton sammitinin nəticələrini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların vergiyəqədərki mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti