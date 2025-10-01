İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycan şirkətləri Özbəkistanın əyləncə sənayesi bazarına çıxmaq istəyir

    Biznes
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:52
    Azərbaycan şirkətləri Özbəkistanın əyləncə sənayesi bazarına çıxmaq istəyir

    Azərbaycan şirkətləri Özbəkistanda istehsal sektoru və əyləncə sənayesində fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkətinin direktoru Nazim Hacıyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda artıq Özbəkistan şirkətləri ilə birgə həyata keçirilən və ya keçiriləcək bir neçə layihə var:

    "Özbəkistan biznesi Azərbaycan bazarına çıxmaqda böyük maraq göstərir və şirkət bu təşəbbüslərə maksimum dəstək verməyə çalışır. Bunlar əsasən pambıq məhsulları da daxil olmaqla toxuculuq sənayesində fəaliyyət göstərən istehsal şirkətləridir. Eyni zamanda biz Özbəkistan bazarına çıxmağı planlaşdıran Azərbaycanın özəl şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. Onların maraqları daha müxtəlifdir: həm istehsal sektorunu, həm də əyləncə sənayesini əhatə edir. Hələlik bu təşəbbüslər erkən mərhələdədir və hələ investisiya ekspertizasından keçməyib".

    Şirkətin direktoru bildirib ki, 15 layihə ekspertiza mərhələsindədir: "Bunların arasında pərakəndə ticarət sahəsində təşəbbüslər, həmçinin bərpa olunan enerji üçün avadanlıqların istehsalı layihələri var".

    "Növbəti ildə biz artıq təsdiqlənmiş layihələri həyata keçirməyi və yeni təşəbbüslər portfelini genişləndirməyi planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, onların sayı bu illə müqayisədə xeyli çox olacaq. Buna Bakı ofisinin açılması, Avropadakı potensial tərəfdaşlarımızla fəal iş, marketinq və PR fəaliyyəti sayəsində şirkət haqqında məlumatlılığın artırılması kömək edəcək", - o vurğulayıb.

    Müsahibənin tam mətni ilə keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Azərbaycan Özbəkistan Nazim Hacıyev
    Азербайджанский бизнес хочет выйти на рынок индустрии развлечений Узбекистана

    Son xəbərlər

    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:15

    Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti