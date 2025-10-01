Nazim Hacıyev: Özbəkistan şirkətləri Azərbaycan bazarına daxil olmağa maraq göstərir - MÜSAHİBƏ
- 01 oktyabr, 2025
- 13:31
Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Şirkəti Özbəkistanda qeydiyyata alınmış birgə investisiya strukturudur və iki ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarında layihələrin həyata keçirilməsi üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət sənaye, rəqəmsallaşma, təhsil və pərakəndə biznes sahələrində təşəbbüsləri dəstəkləyir, həmçinin yerli və xarici tərəfdaşlarla fəal şəkildə əməkdaşlıq edir.
Şirkətin direktoru Nazim Hacıyev "Report"a müsahibəsində cari layihələr və növbəti il üçün planlar haqqında danışıb.
- Məlum olduğu kimi, şirkətinizin baş ofisi Özbəkistanda yerləşir. Bakıdakı filialın fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verə bilərsinizmi?
- Bəli, doğrudur. Biz Özbəkistan şirkəti kimi qeydiyyatdan keçmişik və baş ofisimiz Özbəkistanda yerləşir. Təxminən iki ay əvvəl Bakıda filial açdıq. Əsas məqsəd Özbəkistan şirkətlərinin də iştirakı ilə Azərbaycan ərazisində investisiya layihələrinin həyata keçirilməsidir.
- Özbəkistanda 15 layihə ekspertiza mərhələsindədir, artıq təxminən 80 milyon ABŞ dolları məbləğində altı təşəbbüs təsdiqlənib. Söhbət hansı layihələrdən gedir və onların nə zaman həyata keçirilməsi planlaşdırılır?
- Müşahidə Şuramızın təsdiqlədiyi layihələrdən ən böyüyü Daşkənddə özəl beynəlxalq məktəbin inşasıdır. Bizim hesablamalarımıza görə, bu, ölkədə ən böyük məktəb olacaq. Layihə digər iki maliyyə institutu, həmçinin ortaq investorlarımızla birgə həyata keçirilir, məktəbi isə xarici şirkət idarə edəcək. Tədris beynəlxalq proqram üzrə ingilis dilində aparılacaq.
Təsdiqlənmiş digər beş layihə əsasən Özbəkistan iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarında istehsal layihələridir.
Ekspertiza mərhələsində olan 15 layihəyə gəlincə, onların arasında pərakəndə ticarət sahəsində təşəbbüslər (xüsusilə supermarketlər şəbəkəsi), həmçinin bərpa olunan enerji üçün avadanlıq istehsalı layihələri var. Əslində onların sayı artıq 15-dən çoxdur, lakin yalnız ekspertizadan uğurla keçənlər Müşahidə Şurasında müzakirəyə çıxarılır. İlin sonuna qədər daha bir neçə layihəni təsdiq üçün Müşahidə Şurasına təqdim etməyi planlaşdırırıq.
– Şirkət həmçinin rəqəmsallaşma sahəsinə də investisiya qoyuluşunu nəzərdən keçirir. Bu istiqamət haqqında daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi?
- Bəli, belə layihələrdən biri artıq Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənib və hazırda həyata keçirilmə mərhələsindədir. Onun bu ilin oktyabrında başa çatacağına ümid edirik. Söhbət xarici şirkətlə birlikdə Özbəkistanda mini data mərkəzlərinin istehsalının təşkilindən gedir. Biz belə məhsullara böyük tələbatın olduğunu görürük və istehsal olunan mərkəzlərin bir hissəsini regiondan kənara, o cümlədən ərəb ölkələrinə ixrac etməyi planlaşdırırıq.
– Şirkət Almaniya, İtaliya, Yaponiya və Yaxın Şərq ölkələrində tərəfdaşlar axtarır. Hansı potensial tərəfdaşlarla artıq razılaşmalar əldə edilib?
- Bizim regiondan kənarda xarici şirkətlərlə bir sıra razılaşmalarımız var. Xüsusilə almaniyalı tərəfdaşlar Özbəkistanda bizimlə birgə layihəni həyata keçirməyə maraq göstərir. Keçən həftə biz İtaliyadan olan potensial tərəfdaşlarla da danışıqlar apardıq. Hər iki layihənin əvvəlcə Özbəkistanda həyata keçirilməsi, bu prosesin uğurlu olacağı halda isə Azərbaycanda reallaşdırılmasının nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır.
– Azərbaycanda hansı layihələr həyata keçirilir və ya həyata keçirilməsi planlaşdırılır?
- Azərbaycanda artıq Özbəkistan şirkətləri ilə birgə həyata keçirilən və ya həyata keçiriləcək bir neçə layihə var. Özbəkistan biznesi Azərbaycan bazarına çıxmağa böyük maraq göstərir və biz bu təşəbbüslərə maksimum dəstək olmağa çalışırıq. Bunlar əsasən istehsal şirkətləridir, xüsusilə də pambıq məhsulları da daxil olmaqla toxuculuq sənayesində.
Eyni zamanda biz Özbəkistan bazarına çıxmağı planlaşdıran Azərbaycanın özəl şirkətləri ilə danışıqlar aparırıq. Onların maraqları daha müxtəlifdir: həm istehsal sektorunu, həm də əyləncə sənayesini əhatə edir. Hələlik bu təşəbbüslər erkən mərhələdədir və hələ investisiya ekspertizasından keçməyib.
– Şirkətin kapitalının artırılması planlaşdırılırmı?
- Şirkətin kapitalı səhmdarlar tərəfindən ehtiyac olduqca artırılır. Məlum olduğu kimi, elan edilmiş kapitalın həcmi 500 milyon ABŞ dollarıdır. Müşahidə Şurası tərəfindən yeni layihələr təsdiqləndikcə bu məbləğ çərçivəsində özbək və azərbaycanlı səhmdarlar investisiya qoyuluşu həyata keçirir.
– Şirkətin gələn il üçün hədəfləri nələrdir?
- Növbəti ildə biz artıq təsdiqlənmiş layihələri həyata keçirməyi və yeni təşəbbüslər portfelini genişləndirməyi planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, onların sayı bu illə müqayisədə xeyli çox olacaq. Buna Bakı ofisinin açılması, Avropadakı potensial tərəfdaşlarımızla fəal iş, marketinq və PR fəaliyyəti sayəsində şirkət haqqında məlumatlılığın artırılması kömək edəcək. Özbəkistanda və Azərbaycanda getdikcə daha çox sahibkar əməkdaşlıq təklifləri ilə bizə müraciət edir.