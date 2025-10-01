Назим Гаджиев: Компании из Узбекистана проявляют интерес к выходу на рынок Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания - совместная инвестиционная структура, зарегистрированная в Узбекистане, которая специализируется на реализации проектов в различных секторах экономики Узбекистана и Азербайджана. Компания поддерживает инициативы в сфере промышленности, цифровизации, образования и розничного бизнеса, а также активно сотрудничает с местными и зарубежными партнерами. Директор компании, Назим Гаджиев, в интервью Report рассказал о текущих проектах и планах на следующий год.

- Как известно, штаб-квартира вашей компании находится в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности филиала в Баку.

Да, верно. Мы зарегистрированы как узбекская компания, и наша штаб-квартира расположена в Узбекистане. Почти два месяца назад мы открыли филиал в Баку. Основная цель его работы - реализация инвестиционных проектов на территории Азербайджана, в том числе с участием узбекских компаний.

- В Узбекистане на стадии экспертизы находится 15 проектов, шесть инициатив уже одобрены на сумму около $80 млн. Могли бы Вы уточнить, о каких проектах идет речь и в какие сроки планируется их реализация?

Среди одобренных нашим Наблюдательным советом проектов я выделю крупнейший - строительство частной международной школы в Ташкенте. По нашим оценкам, это будет самая крупная школа в стране. Проект реализуется совместно с двумя другими финансовыми институтами, нашими соинвесторами, а управлять школой будет иностранная компания. Обучение будет вестись на английском языке по международной программе.

Остальные пять одобренных проектов - в основном производственные, в различных секторах экономики Узбекистана.

Что касается 15 проектов на стадии экспертизы, то среди них есть инициативы в сфере розничной торговли (в частности, сеть супермаркетов), а также проекты по производству оборудования для возобновляемой энергетики. На самом деле их уже больше, чем 15, но только те, что успешно проходят экспертизу, выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета. До конца года мы планируем вынести на его утверждение еще несколько проектов в дополнение к уже одобренным.

– Компания также рассматривает инвестиции в сферу цифровизации. Расскажите подробнее об этом направлении?

Да, один из таких проектов уже утвержден Наблюдательным советом и сейчас находится в стадии реализации. Мы рассчитываем, что он будет завершен в октябре этого года. Речь идет о создании в Узбекистане совместно с иностранной компанией производства мини-датa-центров. Мы видим большой спрос на такую продукцию, и часть производимых центров планируется экспортировать за пределы региона, включая арабские страны.

– Компания ищет партнеров в Германии, Италии, Японии и странах Ближнего Востока. С кем из потенциальных партнеров уже имеются договоренности?

У нас есть ряд договоренностей с иностранными компаниями за пределами региона. В частности, немецкие партнеры потенциально заинтересованы в реализации с нами проекта в Узбекистане. На прошлой неделе мы также провели переговоры с потенциальными итальянскими партнерами. Оба этих проекта планируется сначала осуществить в Узбекистане, а затем, после успешной реализации, рассмотреть их осуществление и в Азербайджане.

– Какие проекты реализуются или планируются в Азербайджане?

В Азербайджане уже есть несколько проектов, которые реализуются или будут реализованы совместно с узбекскими компаниями. Узбекский бизнес проявляет большой интерес к выходу на азербайджанский рынок, и мы стараемся максимально содействовать этим инициативам. В основном это производственные компании, особенно в текстильной отрасли, включая продукцию из хлопка.

Параллельно мы ведем переговоры с азербайджанскими частными компаниями, которые, наоборот, планируют выйти на рынок Узбекистана. Их интересы более разнообразны: это и производственный сектор, и индустрия развлечений. Пока данные инициативы находятся на ранней стадии и еще не прошли инвестиционную экспертизу.

– Планируется ли увеличение капитала компании?

Капитал компании увеличивается акционерами по мере необходимости. Как известно, заявленный объем капитала составляет $500 млн. В рамках этой суммы мы получаем капиталовложения от узбекского и азербайджанского акционеров по мере утверждения новых проектов Наблюдательным советом.

– Какие цели ставит перед собой компания на следующий год?

В следующем году мы планируем реализовать уже одобренные проекты, а также расширить портфель новых инициатив. Думаю, их будет значительно больше, чем в этом году. Этому будет способствовать и открытие бакинского офиса, и активная работа с нашими потенциальными партнерами в Европе, и повышение узнаваемости компании благодаря маркетинговой и PR-активности. Все больше предпринимателей в Узбекистане и Азербайджане выходят на нас с предложениями о сотрудничестве.