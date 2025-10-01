Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджанский бизнес хочет выйти на рынок индустрии развлечений Узбекистана

    Бизнес
    • 01 октября, 2025
    • 14:57
    Азербайджанский бизнес хочет выйти на рынок индустрии развлечений Узбекистана

    Азербайджанские компании заинтересованы в деятельности в Узбекистане в секторе производства и индустрии развлечений.

    Об этом в интервью Report заявил директор Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании Назим Гаджиев.

    По его словам, в Азербайджане уже есть несколько проектов, которые реализуются или будут реализованы совместно с узбекскими компаниями. Узбекский бизнес проявляет большой интерес к выходу на азербайджанский рынок, и компания стараемся максимально содействовать этим инициативам. В основном это производственные компании, особенно в текстильной отрасли, включая продукцию из хлопка.

    "Параллельно мы ведем переговоры с азербайджанскими частными компаниями, которые, наоборот, планируют выйти на рынок Узбекистана. Их интересы более разнообразны: это и производственный сектор, и индустрия развлечений. Пока данные инициативы находятся на ранней стадии и еще не прошли инвестиционную экспертизу", - сказал он.

    Директор компании пояснил, что на стадии экспертизы находятся 15 проектов: "Среди них есть инициативы в сфере розничной торговли, а также проекты по производству оборудования для возобновляемой энергетики".

    "В следующем году мы планируем реализовать уже одобренные проекты, а также расширить портфель новых инициатив. Думаю, их будет значительно больше, чем в этом году. Этому будет способствовать и открытие бакинского офиса, и активная работа с нашими потенциальными партнерами в Европе, и повышение узнаваемости компании благодаря маркетинговой и PR-активности", - отметил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

