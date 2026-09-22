İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından gəlirini 14 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:42
    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından gəlirini 14 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 637 milyon 106 min ABŞ dolları dəyərində 540 min 918,5 ton meyvə-tərəvəz ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 76,3 milyon ABŞ dolları (13,6 %), həcm baxımından isə 1 433 ton (0,2 %) çoxdur.

    Hesabat dövründə meyvə-tərəvəz ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərinin 2,9 %-ni təşkil edib.

    Yanvar-avqust aylarında Azərbaycan həmçinin 205,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 223 min 127,8 ton meyvə-tərəvəz idxal edib.

    Bu isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən dəyər baxımından 2,2 milyon (1,1 %) çox, həcm baxımından 33,9 min ton (13,2 %) azdır.

    Hesabat dövründə meyvə-tərəvəz idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın idxal xərclərinin 1,8 %-ni təşkil edib.

    8 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 33 milyard 238 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 815 milyon ABŞ dolları ixracın, 11 milyard 423 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 27,8 % artıb, idxal isə 24,1 % azalıb.

    İdxal-ixrac əməliyyatları Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Azerbaijan exports $637.1 million worth of fruit and vegetables in January-August

    Son xəbərlər

    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    19:56

    Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmir

    Region
    19:54

    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    19:46

    Tramp: ABŞ Kubada fundamental dəyişikliklərə nail olmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti