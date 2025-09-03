İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Azərbaycan məhsulları "WorldFood Istanbul 2025" sərgisində təqdim edilir

    Biznes
    • 03 sentyabr, 2025
    • 16:54
    Azərbaycan məhsulları WorldFood Istanbul 2025 sərgisində təqdim edilir

    Türkiyənin İstanbul şəhərində "TÜYAP Sərgi və Konqres Mərkəzi"ndə "WorldFood Istanbul 2025" - 33-cü Beynəlxalq Qida Məhsulları və Texnologiyaları Sərgisi keçirilir.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən (KOBİA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 2-5-ini əhatə edən sərgidə KOBİA-nın dəstəyi ilə Azərbaycan şirkətləri də məhsul və xidmətlərini təqdim edirlər. 

    KOBİA-nın təşkil etdiyi vahid ölkə stendində Azərbaycanın bal, quru meyvə və çərəzlər, şirniyyat məmulatları, yağlar, meyvə-tərəvəz əzmələri və s. qida məhsulları nümayiş olunur, onların hazırlanması texnologiyaları barədə sərgi ziyarətçilərinə məlumat verilir. Eyni zamanda stenddə Azərbaycan brendi olan və dünyanın aparıcı beynəlxalq tədbirləri sırasında yer alan Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi - "InterFood Azerbaijan" da təmsil olunur. "Caspian Event Organisers"in təşkilatçılığı, "Caspian Event Management" və "ICA Events"in tərəfdaşlığı ilə 5-8 may 2026-cı ildə keçiriləcək növbəti "InterFood Azerbaijan" Sərgisinin imkanları və potensial iştirakçılar üçün əməkdaşlıq istiqamətləri barədə stenddə məlumat verilir.

    Stenddə KOBİA tərəfindən Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitinin təşviqi məqsədilə ölkəmizdə sahibkarların dəstəklənməsi üçün mövcud alətlər, o cümlədən KOBİA tərəfindən təmin olunan dəstəklər, biznes üçün imkanlar barədə məlumat verilir, müxtəlif çap məhsulları təqdim edilir.

    Həmçinin sərgi çərçivəsində Azərbaycan sahibkarlarının müxtəlif ölkələrdən olan iş adamları ilə görüşlər keçirməsi, yeni əməkdaşlıq və ixrac imkanlarına dair müzakirələr aparması üçün vahid ölkə stendində lazımi şərait yaradılıb.

    Qeyd edək ki, hər il keçirilən "WorldFood Istanbul" sərgisi regionun nüfuzlu beynəlxalq qida sərgilərindəndir. Bu il sərgi 100-ə yaxın ölkədən 900-dən çox şirkəti bir araya gətirib.

    sərgi WorldFood Istanbul 2025 İstanbul
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Son xəbərlər

    17:47
    Foto

    Azərbaycanlı şəhid ailələri Yaşar Gülərin dəvəti ilə Ankarada olublar

    Region
    17:44

    İsrail ordusu Livanda reyd keçirir

    Digər ölkələr
    17:44

    Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaq

    Digər ölkələr
    17:38

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə verib

    Maliyyə
    17:36
    Video

    Yeni Kaledoniya ilə bağlı üç saziş: Dekolonizasiya prosesinin təxirə salınması üçün Fransanın bəhanələri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Türkiyəyə turnirə yollanıblar

    Komanda
    17:28

    Fransızların cəmi 15 %-i Makrona etibar edir

    Digər ölkələr
    17:26

    Nazir "İdmanda Dopinqə Qarşı Beynəlxalq Konvensiyanın 20 illiyi və COP10-a hazırlıq" mövzusunda görüşdə iştirak edib

    Fərdi
    17:24

    "Çelsi" öz yetirməsi ilə müqavilə bağlayaraq Erediviziya klubuna icarəyə verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti