Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

В Стамбуле, в выставочном и конгресс-центре TÜYAP проходит 33-я Международная выставка продуктов питания и технологий переработки WorldFood Istanbul 2025.

Как сообщили Report в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), азербайджанские компании при поддержке KOBİA также представляют свою продукцию и услуги на выставке, которая пройдет со 2 по 5 сентября.

На едином стенде страны представлены азербайджанский мед, сухофрукты, кондитерские изделия, масла, фруктовые и овощные пюре и другие продукты питания, а посетителям выставки предоставлена ​​информация о технологиях их приготовления.

На стенде также представлена информация об Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan. Гостям демонстрируются возможности и направления сотрудничества для потенциальных участников следующей выставки, которая пройдет с 5 по 8 мая 2026 года.

Отметим, что ежегодная выставка WorldFood Istanbul является одной из престижных международных продовольственных выставок в регионе. В этом году выставка объединила более 900 компаний из около 100 стран мира.