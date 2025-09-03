Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    • 03 сентября, 2025
    • 17:25
    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    В Стамбуле, в выставочном и конгресс-центре TÜYAP проходит 33-я Международная выставка продуктов питания и технологий переработки WorldFood Istanbul 2025. 

    Как сообщили Report в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), азербайджанские компании при поддержке KOBİA также представляют свою продукцию и услуги на выставке, которая пройдет со 2 по 5 сентября.

    На едином стенде страны представлены азербайджанский мед, сухофрукты, кондитерские изделия, масла, фруктовые и овощные пюре и другие продукты питания, а посетителям выставки предоставлена ​​информация о технологиях их приготовления. 

    На стенде также представлена информация об Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan. Гостям демонстрируются возможности и направления сотрудничества для потенциальных участников следующей выставки, которая пройдет с 5 по 8 мая 2026 года.

    Отметим, что ежегодная выставка WorldFood Istanbul является одной из престижных международных продовольственных выставок в регионе. В этом году выставка объединила более 900 компаний из около 100 стран мира.

    продовольствие выставка WorldFood Istanbul 2025
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycan məhsulları "WorldFood Istanbul 2025" sərgisində təqdim edilir

    Последние новости

    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    17:15

    Рейтинг доверия Макрону среди французов упал до рекордных 15%

    Другие страны
    Лента новостей