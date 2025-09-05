Azərbaycan məhsulları Qazaxıstanda vahid ölkə stendində nümayiş olunur
Azərbaycanın 8 şirkəti məhsullarını Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən "KazBuild 2025"- 31-ci Qazaxıstan Beynəlxalq Tikinti və İnteryer Sərgisində "Made in Azerbaijan" vahid ölkə stendində nümayiş etdirir.
"Report" İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə (AZPROMO) istinadən xəbər verir ki, stenddə tikinti materialları, qoruyucu işçi ayaqqabıları, boyalar, su filtrləri, tikinti kimyəviləri və digər məhsullar nümayiş olunur.
Sərgi ziyarətçilərinə Azərbaycan məhsullarının keyfiyyətini, istehsal texnologiyalarını və ixrac imkanlarını əks etdirən tanıtım videoçarxları və məlumatlar təqdim edilir. Sərgi çərçivəsində yerli şirkət nümayəndələri ilə xarici tərəfdaşlar arasında işgüzar müzakirələr keçirilir, mümkün əməkdaşlıq istiqamətləri və ixrac perspektivləri ətrafında danışıqlar aparılır.
Qeyd edək ki, "Made in Azerbaijan" stendi sərginin təşkilatçıları tərəfindən "Ən yaxşı kollektiv ekspozisiya" nominasiyası üzrə qalib elan edilib.