Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıb
Biznes
- 18 oktyabr, 2025
- 13:18
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 112 milyon 922,39 min ABŞ dolları dəyərində mebel və onun hissələrini idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 6 milyon 128,67 min ABŞ dolları və ya 5,1 % azdır.
Hesabat dövründə mebel və onun ehtiyat hissələrinin idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,67 %-ni təşkil edib.
Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 35 milyard 376 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 18 milyard 606 milyon ABŞ dolları ixracın, 16 milyard 769 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.
