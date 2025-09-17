İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Quraqlığın təbii fəlakətlər sırasına daxil edilməsi təklif olunub

    ASK
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:12
    Quraqlığın təbii fəlakətlər sırasına daxil edilməsi təklif olunub

    Quraqlığın təbii fəlakətlər sırasına daxil edilməsi istiqamətində qanunvericiliyə dəyişiklik edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Əli Məsimli Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişiklikləri xeyli dərəcədə aqrar sektora təsir edir: "Bu, fermerlərə ciddi ziyan vurur. Hesab edirəm ki, quraqlığın təbii fəlakətlərin siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı sənəd parlamentdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Həmçinin, bu istiqamətdə aidiyyəti orqanlarla müzakirələr aparılmalıdır".

    Deputat quraqlığın təbii fəlakətlər sırasına daxil edilməsi istiqamətində qanunvericiliyin dəyişdirilməsini məqsədəuyğun hesab edir.

    Əli Məsimli Deputat Milli Məclis

    Son xəbərlər

    13:27

    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb

    Biznes
    13:25

    Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" oldu

    Futbol
    13:24

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

    Digər ölkələr
    13:24

    Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:22

    "AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana verib

    İnfrastruktur
    13:21

    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16

    Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    13:13

    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub

    Daxili siyasət
    13:08

    Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2 % artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti