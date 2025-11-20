İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Naxçıvanda 8 min hektara yaxın ərazidə səpin aparılıb

    • 20 noyabr, 2025
    • 10:30
    Naxçıvanda 8 min hektara yaxın ərazidə səpin aparılıb

    İndiyə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında 11 min hektardan artıq sahədə şum, 8 min hektara yaxın ərazidə isə səpin aparılıb.

    "Report"un yerli bürosu bu barədə Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əkin prosesinin effektivliyini artırmaq məqsədilə bölgələrə 1000-dən artıq kənd təsərrüfatı texnikası – traktorlar, səpin aqreqatları və torpaq yumşaldıcıları cəlb edilib. Bununla yanaşı, nazirliyin təşkil etdiyi səyyar aqronom xidməti də fəaliyyətini davam etdirir. Mütəxəssislər fermerlərə toxum seçimi, səpin norması, torpaq hazırlığı və suvarma ilə bağlı praktiki məsləhətlər verirlər.

    Bu barədə Nazirliyin Bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsinin müdiri Məhəmməd Zeynalov məlumat verib. O bildirib ki, əkin və suvarma prosesləri üzrə bütün rayonlarda gündəlik monitorinqlər aparılır.

    "Fermerlərlə mütəmadi iş aparılır və sahələrdə vəziyyətin operativ qiymətləndirilməsi davam etdirilir. Cari mövsümdə yağıntıların əvvəlki illərlə müqayisədə az olması suvarma prosesinə müəyyən təsir göstərir. Mövcud resurslardan səmərəli istifadə olunması və fermerlərin ehtiyaclarının vaxtında qarşılanması məqsədilə zəruri tədbirlər görülür," – deyə nazirlik rəsmisi əlavə edib.

