İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyasının standartlarını yaymaq hüququ əldə edib

    Biznes
    • 20 fevral, 2026
    • 11:27
    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyasının standartlarını yaymaq hüququ əldə edib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) rəsmi olaraq Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyasının (IEC) beynəlxalq standartlarının rəsmi nəşrlərini ölkə ərazisində yaymaq hüququ qazanıb.

    "Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bununla da, elektrik, elektronika və əlaqəli texnologiyalar üzrə beynəlxalq standartların Azərbaycanda rəsmi qaydada yayılması təmin olunacaq.

    Əlavə olaraq, IEC standartlarının tətbiqi yerli istehsal olunan məhsulların, göstərilən xidmətlərin və əlaqəli proseslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, innovasiyaların tətbiqinə və ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına müsbət təsir göstərəcək.

    AZSTAND bu ildən IEC-də assosiativ üzv qismində təmsil olunur. Bu status quruma həm IEC-in standart bazasından yararlanmaq, həm də elektrik, elektronika, sənaye, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, robototexnika və nanotexnologiyalara dair standartlaşdırma üzrə texniki komitələrdə iştirak imkanı yaradır.

    IEC (Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyası) konsensusa əsaslanan beynəlxalq standartların hazırlanması və nəşrini həyata keçirən, elektrotexnologiya sahəsi üzrə elektrik və elektron məhsullarının və xidmətlərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi sistemlərini idarə edən aparıcı qlobal təşkilatdır.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Standartlaşdırma

    Son xəbərlər

    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:50

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:48

    Azər Badamov: İlham Əliyevin qaldığı hotelə soxulmağa cəhd edən bir qrup vətən xaininə azərbaycanlı da demək olmaz

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti