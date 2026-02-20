Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb
Xarici siyasət
- 20 fevral, 2026
- 11:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri fevralın 19-da başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
