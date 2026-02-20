İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 11:18
    Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri fevralın 19-da başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyevin ABŞ səfəri Vaşinqton görüşləri
    Завершился визит Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки
    President Ilham Aliyev concluded visit to the United States

    Son xəbərlər

    12:09

    Döyüş yoldaşı: Mehriban Qarayeva düşmən pusqusuna düşərək qəhrəmancasına şəhid oldu

    Daxili siyasət
    12:09

    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

    Daxili siyasət
    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti