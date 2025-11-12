Məcnun Məmmədov Biləsuvarda vətəndaşları qəbul edəcək
- 12 noyabr, 2025
- 17:07
Noyabrın 14-də, saat 09:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin (DAİM) inzibati binasında Biləsuvar, Salyan, Neftçala, Şirvan və Hacıqabul rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər DAİM-ə (051-698-38-99) müraciət edə bilərlər.
Qəbula yazılmaq üçün həmçinin nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.
Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.
