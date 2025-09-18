İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycan və Çin kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupu yarada bilər

    ASK
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:31
    Azərbaycan və Çin kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupu yarada bilər

    Azərbaycan və Çin arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın və hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı üzrə birgə işçi qrupun yaradılması, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ticarət dövriyyəsinin artırılması, aqrar sahədə ən müasir texnologiyaların transferi, aqrar tədqiqat və innovasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Məcnun Məmmədov Çinin ölkəmizdə səfiri Lu Mey ilə görüşüb. Nazir Azərbaycanda aqrar sektora dövlət dəstəyi barədə ətraflı məlumat verib, bildirib ki, Azərbaycanla Çin arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq dinamik inkişaf edir. Azərbaycan Çinlə iqtisadi-ticarət əlaqələrini gücləndirməyə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri tam dəstəkləyir.

    Səfir ölkəsinin Azərbaycanla dost olduğunu və bütün sahələrdə tərəfdaşlığın inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayıb. O, kənd təsərrüfatı, innovasiya və texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın mövcudluğunu qeyd edib.

    Tərəflər müzakirə olunan istiqamətlər üzrə qarşılıqlı maraqlı olduqlarını ifadə ediblər.

    Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Məcnun Məmmədov Lu Mey

    Son xəbərlər

    18:30

    Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət
    18:14

    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər
    18:12

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:58

    Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    17:53

    Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:53

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti