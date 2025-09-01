Aqrar Subsidiya Şurası 2026-cı il üçün subsidiya əmsallarını açıqlayıb
- 01 sentyabr, 2025
- 15:05
Aqrar Subsidiya Şurası ölkə Prezidentinin 27 iyun 2019-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə müvafiq olaraq, 2026-cı il üzrə bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, gələn il əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilib:
|
Bitki növləri
|
Əkin əmsalı
|
Əkin subsidiyası (manat/ha)
|
Çəltik:
|
əsas əkinlər
|
1,9
|
380
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Qarğıdalı:
|
əsas əkinlər
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,35
|
270
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,25
|
50
|
Digər ərazilər üzrə
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
0,8
|
160
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,5
|
100
|
təkrar əkinlər
|
0,25
|
50
|
Darı:
|
əsas əkinlər
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,45
|
290
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
1,15
|
230
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Sorqo:
|
əsas əkinlər
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,1
|
220
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,8
|
160
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Digər dənli və dənli paxlalılar (buğda, arpa, çovdar, vələmir, qarabaşaq, noxud, lobya, mərci və s.):
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
2
|
400
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,5
|
100
|
Digər ərazilər üzrə
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,45
|
290
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış suvarılan əkin sahələri
|
1,15
|
230
|
dəmyə əkin sahələri
|
1
|
200
|
Yer fındığı:
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,4
|
280
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
1,1
|
220
|
Zəfəran
|
2,2
|
440
|
Günəbaxan:
|
əsas əkinlər
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
0,9
|
180
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,6
|
120
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Kartof:
|
əsas əkinlər
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,8
|
360
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
1,5
|
300
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Tərəvəz:
|
əsas əkinlər
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,55
|
310
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
1,25
|
250
|
təkrar əkinlər
|
0,6
|
120
|
Bostan bitkiləri:
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
1,4
|
280
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
1,1
|
220
|
Yonca:
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
0,8
|
160
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,5
|
100
|
Digər bitkilər (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru və soya istisna olmaqla):
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
0,95
|
190
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,65
|
130
|
Üzüm:
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv texniki üzüm bağları
|
82,5
|
16500
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv süfrə üzümü bağları
|
55
|
11000
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv üzüm bağları
|
73,5
|
14700
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan intensiv üzüm bağları
|
62,5
|
12500
|
Kiçik şərabçılıq təsərrüfatçılığı üçün 2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv texniki üzüm bağları
|
82,5
|
16500
|
2.14.1-2.14.3-cü yarımbəndlərində müəyyən edilmiş ərazilər istisna olmaqla digər ərazilərdə 2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan intensiv üzüm bağları
|
40
|
8000
|
2.14.1-2.14.3-cü yarımbəndlərində müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2021-ci il sentyabrın 1-dən salınan bağlar
|
3,5
|
700
|
2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri
|
0,55
|
110
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri
|
0,25
|
50
|
Çay:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və müasir suvarma sistemi ilə təmin olunmuş çay plantasiyaları
|
60
|
12000
|
2.15.1-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş plantasiyalar istisna olmaqla 2019-cu ildən salınan çay plantasiyaları
|
4
|
800
|
2019-cu ildən əvvəl salınmış çay plantasiyaları
|
1,25
|
250
|
Meyvə:
|
İntensiv meyvə bağları:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları
|
15
|
3000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan nar bağları:
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə
|
18,5
|
3700
|
Digər ərazilər üzrə
|
15
|
3000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan zeytun bağları
|
28
|
5600
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan limon və kinkan bağları
|
58
|
11600
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan naringi və portağal bağları
|
48
|
9600
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
25
|
5000
|
Digər ərazilər üzrə
|
20
|
4000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan püstə bağları:
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
31,5
|
6300
|
Digər ərazilər üzrə
|
22,5
|
4500
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan armud bağları
|
40
|
8000
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
100
|
20000
|
Digər ərazilər üzrə
|
40
|
8000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan alma bağları
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
105
|
21000
|
Digər ərazilər üzrə
|
55
|
11000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan gilas bağları
|
50
|
10000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan xurma (xirnik) bağları:
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə
|
19,5
|
3900
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
22,5
|
4500
|
Digər ərazilər üzrə
|
15
|
3000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan badam bağları
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
36,75
|
7350
|
Digər ərazilər üzrə
|
17,5
|
3500
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
21
|
4200
|
Digər ərazilər üzrə
|
16,5
|
3300
|
2.16.1.1-2.16.1.13-cü abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan bağlar
|
4
|
800
|
2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar
|
0,55
|
110
|
Super-intensiv meyvə bağları:
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları
|
16,25
|
3250
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan gilas bağları
|
81,25
|
16250
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları
|
77,5
|
15500
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları
|
21
|
4200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan fındıq bağları
|
22
|
4400
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları
|
28
|
5600
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları
|
122,5
|
24500
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan armud bağları
|
126
|
25200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan alma bağları
|
161
|
32200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan fındıq bağları
|
22
|
4400
|
Digər meyvə bağları:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları
|
4
|
800
|
2.16.2.1-ci abzasda müəyyən edilmiş şabalıd bağları istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları
|
1,55
|
310
|
2.16.2.1-ci abzasda müəyyən edilmiş şabalıd bağları istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmamış meyvə bağları
|
1,25
|
250
|
2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları
|
0,55
|
110
|
2.16.2.1-2.16.2.4-cü abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər meyvə bağları
|
0,25
|
50
|
Giləmeyvə:
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
|
48
|
9600
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş moruq bağları
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər
|
67,5
|
13500
|
Digər ərazilər üzrə
|
16
|
3200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş qarağat bağları
|
16
|
3200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş böyürtkən bağları
|
0
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
52
|
10400
|
Digər ərazilər üzrə
|
16
|
3200
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş və dibçəklərdə əkilən qaragilə (mavigilə) bağları
|
İşğaldan azad edilmiş ərazilər və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
|
125
|
25000
|
Digər ərazilər üzrə
|
100
|
20000
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş və torpaqda əkilən qaragilə (mavigilə) bağları
|
60
|
12000
|
2.17.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş kivi bağları istisna olmaqla 2022-ci ildən salınmış və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları
|
3,3
|
660
|
2.17.1.-2.17.5-ci yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri:
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş sahələr
|
0,55
|
110
|
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış sahələr
|
0,25
|
50
|
2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan tarlaqoruyucu zolaqlar üçün istifadə edilən bitkilər
|
5
|
1000