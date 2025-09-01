    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Aqrar Subsidiya Şurası 2026-cı il üçün subsidiya əmsallarını açıqlayıb

    ASK
    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:05
    Aqrar Subsidiya Şurası 2026-cı il üçün subsidiya əmsallarını açıqlayıb

    Aqrar Subsidiya Şurası ölkə Prezidentinin 27 iyun 2019-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası"nın 2.4-cü bəndinə müvafiq olaraq, 2026-cı il üzrə bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, gələn il əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

    Bitki növləri

    Əkin əmsalı

    Əkin subsidiyası (manat/ha)

    Çəltik:

    		    

    əsas əkinlər

    1,9

    380

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Qarğıdalı:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

       İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə

    		    

          müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,35

    270

          müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,25

    50

       Digər ərazilər üzrə

    		    

          müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    0,8

    160

          müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,5

    100

    təkrar əkinlər

    0,25

    50

    Darı:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

        müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,45

    290

        müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    1,15

    230

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Sorqo:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

        müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,1

    220

        müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,8

    160

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Digər dənli və dənli paxlalılar (buğda, arpa, çovdar, vələmir, qarabaşaq, noxud, lobya, mərci və s.):

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    2

    400

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,5

    100

    Digər ərazilər üzrə

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,45

    290

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış suvarılan əkin sahələri

    1,15

    230

    dəmyə əkin sahələri

    1

    200

    Yer fındığı:

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,4

    280

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    1,1

    220

    Zəfəran

    2,2

    440

    Günəbaxan:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    0,9

    180

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,6

    120

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Kartof:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,8

    360

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    1,5

    300

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Tərəvəz:

    		    

    əsas əkinlər

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,55

    310

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    1,25

    250

    təkrar əkinlər

    0,6

    120

    Bostan bitkiləri:

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    1,4

    280

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    1,1

    220

    Yonca:

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    0,8

    160

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,5

    100

    Digər bitkilər (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru və soya istisna olmaqla):

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    0,95

    190

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,65

    130

    Üzüm:

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv texniki üzüm bağları

    82,5

    16500

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv süfrə üzümü bağları

    55

    11000

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv üzüm bağları

    73,5

    14700

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan intensiv üzüm bağları

    62,5

    12500

    Kiçik şərabçılıq təsərrüfatçılığı üçün 2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan super-intensiv texniki üzüm bağları

    82,5

    16500

    2.14.1-2.14.3-cü yarımbəndlərində müəyyən edilmiş ərazilər istisna olmaqla digər ərazilərdə 2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan intensiv üzüm bağları

    40

    8000

    2.14.1-2.14.3-cü yarımbəndlərində müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2021-ci il sentyabrın 1-dən salınan bağlar

    3,5

    700

    2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri

    0,55

    110

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri

    0,25

    50

    Çay:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və müasir suvarma sistemi ilə təmin olunmuş çay plantasiyaları

    60

    12000

    2.15.1-ci yarımbəndində müəyyən edilmiş plantasiyalar istisna olmaqla 2019-cu ildən salınan çay plantasiyaları

    4

    800

    2019-cu ildən əvvəl salınmış çay plantasiyaları

    1,25

    250

    Meyvə:

    		    

    İntensiv meyvə bağları:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları

    15

    3000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan nar bağları:

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə

    18,5

    3700

    Digər ərazilər üzrə

    15

    3000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan zeytun bağları

    28

    5600

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan limon və kinkan bağları

    58

    11600

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan naringi və portağal bağları

    48

    9600

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları

    		    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    25

    5000

    Digər ərazilər üzrə

    20

    4000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan püstə bağları:

    		    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    31,5

    6300

    Digər ərazilər üzrə

    22,5

    4500

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan armud bağları

    40

    8000

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    100

    20000

    Digər ərazilər üzrə

    40

    8000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan alma bağları

    		    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    105

    21000

    Digər ərazilər üzrə

    55

    11000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan gilas bağları

    50

    10000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan xurma (xirnik) bağları:

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə

    19,5

    3900

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    22,5

    4500

    Digər ərazilər üzrə

    15

    3000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan badam bağları

    		    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    36,75

    7350

    Digər ərazilər üzrə

    17,5

    3500

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları

    		    

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    21

    4200

    Digər ərazilər üzrə

    16,5

    3300

    2.16.1.1-2.16.1.13-cü abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan bağlar

    4

    800

    2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar

    0,55

    110

    Super-intensiv meyvə bağları:

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları

    16,25

    3250

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan gilas bağları

    81,25

    16250

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları

    77,5

    15500

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları

    21

    4200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan fındıq bağları

    22

    4400

    Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan qoz bağları

    28

    5600

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şaftalı (nektarin) və ərik bağları

    122,5

    24500

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan armud bağları

    126

    25200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan alma bağları

    161

    32200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan fındıq bağları

    22

    4400

    Digər meyvə bağları:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları

    4

    800

    2.16.2.1-ci abzasda müəyyən edilmiş şabalıd bağları istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları

    1,55

    310

    2.16.2.1-ci abzasda müəyyən edilmiş şabalıd bağları istisna olmaqla 2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmamış meyvə bağları

    1,25

    250

    2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları

    0,55

    110

    2.16.2.1-2.16.2.4-cü abzaslarda müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər meyvə bağları

    0,25

    50

    Giləmeyvə:

    		    

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları

    48

    9600

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş moruq bağları

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər

    67,5

    13500

    Digər ərazilər üzrə

    16

    3200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək  salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş qarağat bağları

    16

    3200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək  salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş böyürtkən bağları

    0

    		  

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    52

    10400

    Digər ərazilər üzrə

    16

    3200

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək  salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş və dibçəklərdə əkilən qaragilə (mavigilə) bağları

    		    

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə

    125

    25000

    Digər ərazilər üzrə

    100

    20000

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək  salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş və torpaqda əkilən qaragilə (mavigilə) bağları

    60

    12000

    2.17.1-ci yarımbənddə müəyyən edilmiş kivi bağları istisna olmaqla 2022-ci ildən salınmış və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları

    3,3

    660

    2.17.1.-2.17.5-ci yarımbəndlərdə müəyyən edilmiş bağlar istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri:

    		    

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş sahələr

    0,55

    110

    müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış sahələr

    0,25

    50

    2025-ci il sentyabrın 1-dən 2026-cı il mayın 31-dək salınan tarlaqoruyucu zolaqlar üçün istifadə edilən bitkilər

    5

    1000
    Aqrar Subsidiya Şurası  

