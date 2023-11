XİN: Mina qurbanlarının sayı 337-yə yüksəlib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mina qurbanlarının sayının 337-yə çatdığını bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsi sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Bu gün minanın partlaması nəticəsində 1960-cı il təvəllüdlü azərbaycanlı mülki şəxs yaralanıb. Qurbanların sayı artıq 337-dir. Bu faciə Ermənistanın mina təhlükəsinin Azərbaycana qarşı dəhşətli təsirinə diqqətsizliyin davam etdiyinin xatırlatmasıdır”, – qeyd olunub.