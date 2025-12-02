İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    XİN-də "Diplomatiya Könüllüləri" qrupu ilə ilkin tanışlıq görüşü keçirilib

    Xarici siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 16:55
    XİN-də Diplomatiya Könüllüləri qrupu ilə ilkin tanışlıq görüşü keçirilib

    Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) 2025-2026-cı illər üzrə "Diplomatiya Könüllüləri" qrupuna qəbul olunmuş könüllülərlə ilkin tanışlıq görüşü keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə XİN Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi, mətbuat katibi Ayxan Hacızadə və Kadrlar idarəsinin rəisi Raman Məmmədov çıxış edib.

    Görüş zamanı könüllülərə XİN-in iş fəaliyyəti, strukturu, Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən "Diplomatiya Könüllüləri" qrupunun fəaliyyəti, proqramın məzmunu barədə ətraflı məlumat verilib.

    Prezident İlham Əliyevin dövlət qurumlarının fəaliyyətinə könüllülərin cəlb olunması tapşırığını rəhbər tutaraq 2019-cu il iyunun 1-də Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində beynəlxalq münasibətlər və digər əlaqəli sahələr üzrə təhsil alan tələbələr, o cümlədən məzunlardan ibarət "Diplomatiya Könüllüləri" qrupunun təsis edildiyi diqqətə çatdırılıb. Qrupun əsasının qoyulmasından etibarən 300 nəfərin artıq könüllü proqramından məzun olduğu bildirilib.

    Cari ilin avqust ayında diplomatiya könüllüləri sıralarına elan olunmuş qəbul prosesi nəticəsində Nazirliyin rəsmi vebsaytında yaradılmış elektron sistem vasitəsilə 1000-dən artıq namizədin üzvlük üçün qeydiyyatdan keçdiyi (ötən il təqribən 400 nəfər müraciət edib), müəyyən olunmuş tələblərə uyğun namizədlərlə onlayn müsahibə mərhələsinin nəticələrinə əsasən isə 95 namizədin diplomatiya könüllüləri sıralarına cəlb olunduğu qeyd edilib.

    6 aylıq könüllülük proqramı çərçivəsində könüllü sıralarına cəlb olunmuş gənclərin XİN-in strukturu ilə tanışlığının təmin edilməsi, onlara iş prosesində lazım ola biləcək məlumatların verilməsi, habelə fəaliyyətlərində praktiki bacarıqların aşılanması məqsədilə XİN-in struktur bölmələrində təcrübəyə, habelə təcrübə çərçivəsində müxtəlif mövzular üzrə təlimlərə, o cümlədən bir sıra dövlət qurumları və işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərə cəlb olunmasının nəzərdə tutulduğu qeyd edilib.

    Təşkil olunacaq proqramın əsas məqsədinin könüllülərin postmünaqişə dövründə xarici siyasət prioritetləri, ölkənin ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərinin dinamikası, regional və beynəlxalq təşəbbüslər, müdafiə, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiyalar, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, parlament diplomatiyası və s. istiqamətlər üzrə həyata keçirilən tədbirlər, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi, habelə diplomat olmaq istəyən gənclər üçün vacib bilik və bacarıqlar kimi istiqamətlərdə məlumatlılığının artırılması olduğu diqqətə çatdırılıb.

    İlham Əliyev Xarici İşlər Nazirliyi Ayxan Hacızadə diplomatiya könüllü

    Son xəbərlər

    17:26

    Nazir: "2018-2025-ci illərdə özəl sektorda əmək haqqı fondu 3,6 dəfə artıb"

    Maliyyə
    17:21

    Səfir: Seul və Bakı kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlara malikdir

    ASK
    17:10

    "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilib

    Digər
    17:07

    Bakı metrosu: Əmək münasibətlərinə məcburi şəkildə xitam verilmir

    İnfrastruktur
    17:06

    Azərbaycanda 2026-cı ilin bayram günləri müəyyən edilib

    Daxili siyasət
    17:02

    Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirilib, 1309-u uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    17:01

    Sabah Xəzər rayonu və Sumqayıtda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:01

    Maliyyə naziri: "Gələn il qeyri-neft-qaz sektorunda ciddi vergi artımı yoxdur"

    Maliyyə
    17:01

    Azərbaycanda erkən pensiya təyin olunan şəxslərin əhatə dairəsi genişlənib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti