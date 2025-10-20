İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:07
    Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran XİN başçısı öz "Telegram" kanalında məlumat verib.

    Azərbaycan İran Xələf Xələfov Abbas Əraqçi
    Foto
    Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана
    Foto
    Khalaf Khalafov meets with Iranian Foreign Minister

