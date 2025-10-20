Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 20 oktyabr, 2025
- 19:07
Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran XİN başçısı öz "Telegram" kanalında məlumat verib.
