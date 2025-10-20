Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 18:54
    Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана

    Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Ирана в своем телеграм канале.

    Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb
    Khalaf Khalafov meets with Iranian Foreign Minister

