    Viktor Orban: Aİ TDT və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji əlaqələri gücləndirməlidir

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:46
    Viktor Orban: Aİ TDT və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji əlaqələri gücləndirməlidir

    Avropa İttifaqı (Aİ) Türk Dövlətləri Təşkilatı və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji əlaqələri gücləndirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, TDT ölkələrinin əldə etdiyi nailiyyətlər, qoyduqları investisiyalar Avropadan baxdıqda Aİ üçün qızıl rezervdir:

    "Biz (Avropa-müəl.) Rusiya ilə əlaqələri kəsdik. Avropa İttifaqı Türk Dövlətləri Təşkilatı və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji əlaqələri gücləndirməlidir. Biz Avropadakı qarışıq siyasi vəziyyəti düzəltməliyik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Aİ-nin müharibəsi kimi qəbul edilir. Macarıstan müharibəyə qarşıdır, atəşkəsin vacib olduğunu düşünür. Biz sülhü seçməklə həm də Macarıstanın təhlükəsizliyini müdafiə edirik".

