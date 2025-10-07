Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Орбан: ЕС должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 15:19
    Орбан: ЕС должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной Азии

    Европейский союз (ЕС) должен укреплять стратегические связи со странами Организации тюркских государств (ОТГ) и Центральной Азии.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    По его словам, достижения и инвестиции стран ОТГ являются золотым запасом для ЕС:

    "Мы (Европа - ред.) разорвали отношения с Россией. Европейский союз должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной Азии. Мы должны исправить хаотичную политическую ситуацию в Европе. Война между Россией и Украиной воспринимается как война ЕС. Венгрия выступает против войны и считает важным прекращение огня. Выбирая мир, мы также защищаем безопасность Венгрии".

    Viktor Orban: Aİ TDT və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə strateji əlaqələri gücləndirməlidir

