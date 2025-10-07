Орбан: ЕС должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной Азии

Европейский союз (ЕС) должен укреплять стратегические связи со странами Организации тюркских государств (ОТГ) и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

По его словам, достижения и инвестиции стран ОТГ являются золотым запасом для ЕС:

"Мы (Европа - ред.) разорвали отношения с Россией. Европейский союз должен укреплять стратегические связи со странами ОТГ и Центральной Азии. Мы должны исправить хаотичную политическую ситуацию в Европе. Война между Россией и Украиной воспринимается как война ЕС. Венгрия выступает против войны и считает важным прекращение огня. Выбирая мир, мы также защищаем безопасность Венгрии".