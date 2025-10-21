İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:07
    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev və Fransanın Azərbaycandakı yeni səfiri Sofi Laqut sıx dialoqun davam etdirilməsi və birgə təşəbbüslərin irəlilədilməsi barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yuri Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Y.Qusevin sözlərinə görə, diplomat Ukrayna səfirliyini ziyarət edib və tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    "Onu təyinatı münasibətilə təbrik etdik. Əməkdaşlığın əsas istiqamətləri barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Sıx dialoqun davam etdirilməsi və yeni birgə təşəbbüslərin irəlilədilməsi barədə razılığa gəldik", - Ukrayna səfiri yazıb.

    Ukrayna Azərbaycan Yuri Qusev Sofi Laqut Fransa
    Послы Украины и Франции в Баку договорились о развитии сотрудничества и новых инициативах
    Ambassadors of Ukraine and France to Baku agree to strengthen cooperation, launch new initiatives

    Son xəbərlər

    15:15

    Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:13

    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib

    Region
    15:10

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıb

    Energetika
    15:09

    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    Biznes
    15:07

    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    15:06

    Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcək

    Biznes
    15:04
    Foto

    Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirir

    Biznes
    15:01

    Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 10-dan çox sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti