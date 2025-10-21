Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 15:07
Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev və Fransanın Azərbaycandakı yeni səfiri Sofi Laqut sıx dialoqun davam etdirilməsi və birgə təşəbbüslərin irəlilədilməsi barədə razılığa gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yuri Qusev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Y.Qusevin sözlərinə görə, diplomat Ukrayna səfirliyini ziyarət edib və tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər.
"Onu təyinatı münasibətilə təbrik etdik. Əməkdaşlığın əsas istiqamətləri barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Sıx dialoqun davam etdirilməsi və yeni birgə təşəbbüslərin irəlilədilməsi barədə razılığa gəldik", - Ukrayna səfiri yazıb.
Son xəbərlər
15:15
Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:13
Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edibRegion
15:10
Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıbEnergetika
15:09
Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaqBiznes
15:07
Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblərXarici siyasət
15:06
Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcəkBiznes
15:04
Foto
Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirirBiznes
15:01
Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıbFutbol
14:59
Foto