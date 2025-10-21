Послы Украины и Франции в Баку договорились о развитии сотрудничества и новых инициативах

Посол Украины в Баку Юрий Гусев и новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут договорились поддерживать тесный диалог и продвигать совместные инициативы.

Как передает Report, Юрий Гусев написал в соцсети Х, что встретился с Софи Лагут.

По словам Гусева, дипломат посетила украинское посольство, где стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества.

"Поздравили ее с назначением - обсудили ключевые направления сотрудничества и договорились поддерживать тесный диалог и продвигать новые совместные инициативы",- написал украинский посол.