    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 13:58
    Послы Украины и Франции в Баку договорились о развитии сотрудничества и новых инициативах

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев и новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут договорились поддерживать тесный диалог и продвигать совместные инициативы.

    Как передает Report, Юрий Гусев написал в соцсети Х, что встретился с Софи Лагут.

    По словам Гусева, дипломат посетила украинское посольство, где стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества.

    "Поздравили ее с назначением - обсудили ключевые направления сотрудничества и договорились поддерживать тесный диалог и продвигать новые совместные инициативы",- написал украинский посол.

