    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:31
    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın administrasiyası Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbəsinin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Bakıda keçirilən hərbi paraddan görüntülər paylaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, fotolar Türkiyə liderinin administrasiyasının "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yerləşdirilib.

    "Qarabağda qazanılan qələbəni Qafqazda dayanıqlı sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində mühüm mərhələ kimi qiymətləndiririk", - Türkiyə Prezidentinin bu gün hərbi paradda söylədiyi sözlərdən sitat gətirilib.

