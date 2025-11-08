Администрация Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внешняя политика
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:20
    Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку, посвященного пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

    Как передает Report, фото размещены на официальной странице администрации турецкого лидера в соцсети X.

    "Мы рассматриваем победу в Карабахе как важную веху на пути к установлению прочного мира на Кавказе", - приводятся слова президента Эрдоган, которые он сказал сегодня на военном параде.

    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb
    Erdogan's administration releases footage from military parade in Baku

    Лента новостей