Администрация Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку
Внешняя политика
- 08 noyabr, 2025
- 15:20
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку, посвященного пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Как передает Report, фото размещены на официальной странице администрации турецкого лидера в соцсети X.
"Мы рассматриваем победу в Карабахе как важную веху на пути к установлению прочного мира на Кавказе", - приводятся слова президента Эрдоган, которые он сказал сегодня на военном параде.
“We see the Karabakh victory as a milestone on the path to lasting peace in the Caucasus” https://t.co/xfZhujutZp pic.twitter.com/YQ9SRr9KAG— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 8, 2025
Последние новости
16:00
Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению MesteraФинансы
16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над ГянджойВнутренняя политика
16:00
Фото
Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМИндивидуальные
15:51
Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%Бизнес
15:43
Малайзия поздравила Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
15:41
В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ ТегеранаИнфраструктура
15:39
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
15:30
В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперахДругие страны
15:28
Видео