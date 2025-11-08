Администрация Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовала кадры с военного парада в Баку, посвященного пятой годовщине Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как передает Report, фото размещены на официальной странице администрации турецкого лидера в соцсети X.

"Мы рассматриваем победу в Карабахе как важную веху на пути к установлению прочного мира на Кавказе", - приводятся слова президента Эрдоган, которые он сказал сегодня на военном параде.