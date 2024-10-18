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Türkiyə Prezidenti Azərbaycan xalqını təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Azərbaycan xalqını təbrik edib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 18 oktyabr- Azərbaycan Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.
Xarici siyasət
18 Oktyabr , 2024 19:41
Türkiyə Prezidenti Azərbaycan xalqını təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 18 oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, Prezident bu barədə "X"də paylaşım edib.

"Dostumuz, qardaşımız: "iki dövlət, bir millət" şüarına sahib olduğumuz Azərbaycanın 18 oktyabr - Müstəqilliyinin Bərpası Gününü ən səmimi arzularımla təbrik edirəm. Prezident, dəyərli qardaşım İlham Əliyev və bütün Azərbaycan xalqına Türkiyənin salamını çatdırıram", - o bildirib.

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İngilis versiyası Erdogan congratulates Azerbaijan on Independence Restoration Day
Rus versiyası Эрдоган поздравил Азербайджан с 18 октября – Днем восстановления независимости

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