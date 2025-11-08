Türkiyə MN: Hərbi Hava Qüvvələrimiz Bakı səmasında qardaşlığımızı dünyaya bəyan edəcək
- 08 noyabr, 2025
- 10:35
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"5 il öncə Qarabağda böyük bir zəfər qazanan azərbaycanlı qardaşlarımızın 8 Noyabr Zəfər Gününü ürəkdən təbrik edir, bütün qardaşlarımıza səmimi salamlarımızı çatdırırıq.
Türkiyə və Azərbaycan əbədi olaraq "Bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə bir və bərabər olmağa davam edəcək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Nazirlik başqa bir paylaşımda isə Türkiyə komandolarının Bakı küçələrini cəsarət və qardaşlıq sədaları ilə dolduracaqlarını, azərbaycanlı qardaşlarını qürurla salamlayacaqlarını bildirib.
"Hərbi Hava Qüvvələrimizin döyüş təyyarələri isə Ay-Ulduzun qüdrətini Bakı səmasında əks etdirərək əbədi qardaşlığımızı dünyaya bəyan edəcək", - paylaşımda vurğulanıb.
Selam olsun sana, kardeş Azerbaycan!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2025
8 Kasım Zafer Günü'n kutlu olsun!
Bugün kahraman komandolarımız, Bakü sokaklarını cesaretin ve kardeşliğin sesiyle inletecek; Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi gururla selamlayacak.
Hava Kuvvetlerimizin muharip uçakları da Ay Yıldız’ın… pic.twitter.com/N78OsYsfPt