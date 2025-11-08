Türkiyə MN: Hərbi Hava Qüvvələrimiz Bakı səmasında qardaşlığımızı dünyaya bəyan edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:35
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "5 il öncə Qarabağda böyük bir zəfər qazanan azərbaycanlı qardaşlarımızın 8 Noyabr Zəfər Gününü ürəkdən təbrik edir, bütün qardaşlarımıza səmimi salamlarımızı çatdırırıq.

    Türkiyə və Azərbaycan əbədi olaraq "Bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə bir və bərabər olmağa davam edəcək!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Nazirlik başqa bir paylaşımda isə Türkiyə komandolarının Bakı küçələrini cəsarət və qardaşlıq sədaları ilə dolduracaqlarını, azərbaycanlı qardaşlarını qürurla salamlayacaqlarını bildirib.

    "Hərbi Hava Qüvvələrimizin döyüş təyyarələri isə Ay-Ulduzun qüdrətini Bakı səmasında əks etdirərək əbədi qardaşlığımızı dünyaya bəyan edəcək", - paylaşımda vurğulanıb.

    Минобороны Турции: Наши ВВС продемонстрируют братство в небе над Баку всему миру
    Turkish Air Force to join Victory Day parade in Baku

