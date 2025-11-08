Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минобороны Турции: Наши ВВС продемонстрируют братство в небе над Баку всему миру

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:18
    Минобороны Турции: Наши ВВС продемонстрируют братство в небе над Баку всему миру

    Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, поздравление размещено на странице министерства в социальной сети X.

    "От всей души поздравляем наших азербайджанских братьев, одержавших 5 лет назад великую победу в Карабахе, с Днем Победы - 8 Ноября. Турция и Азербайджан продолжат быть едиными и равными по принципу "Одна нация, два государства!", - отмечается в публикации.

    В другой публикации министерства говорится, что турецкие коммандос с гордостью будут приветствовать азербайджанских братьев на улицах Баку.

    "Боевые самолеты наших Военно-воздушных сил отразят мощь Полумесяца и Звезды в небе над Баку, демонстрируя всему миру наше вечное братство", - подчеркивается в публикации.

