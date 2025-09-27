Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 17:58
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşım nazirliyin "X" hesabında edilib.
"Qəhrəman Azərbaycan Ordusunun Qarabağdakı işğal edilmiş torpaqları azad etmək üçün başlatdığı və qələbəyə nail olmaqdan ötrü başlatdığı şərəfli mübarizənin ildönümündə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə isə cansağlığı, xoşbəxt ömür arzulayırıq", - paylaşımda bildirilib.
